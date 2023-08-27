«Он привнёс культуру «Майами Хит». Энтони Эдвардс — о тренере сборной США

Звёздный защитник сборной США и «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился впечатлениями о совместной работе в сборной с тренером Эриком Споэльстрой, также тренирующим «Майами Хит» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Мужик, он просто лучший. Он приносит очень много энергии, это культура «Хит». Очень радостно на это смотреть. В его первый день я подумал: «Ок, теперь я понимаю, что они имеют в виду, когда говорят о культуре «Хит». Он пришёл с большой энергией и сразу перешёл к делу. Он очень точен в деталях, так что всё просто супер», — приводит слова Эдвардса Complex.
В своём первом матче на чемпионате мира по баскетболу сборная США уверенно одолела Новую Зеландию со счётом 99:72. Энтони Эдвардс набрал 14 очков и совершил семь подборов.
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