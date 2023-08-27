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Ламар Одом оценил танцевальные навыки Николы Йокича

Ламар Одом оценил танцевальные навыки Николы Йокича
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом отреагировал на недавно обнародованное видео, где звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич развлекается на вечеринке в Сербии.

Никола Йокич, не поехавший на ЧМ, развлекается на вечеринке:

«Мой парень! Он играет [в баскетбол] как настоящий братишка. Но танцует он… это что-то с чем-то», — написал Одом в своих социальных сетях.

Напомним, 28-летний Йокич не принимает участия в чемпионате мира по баскетболу 2023 года из-за накопившейся усталости. Сербский баскетболист был признан MVP минувшей финальной серии плей-офф НБА. «Денвер» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит».

Слова Одома о статуе Брайанта:
Ламар Одом высказался по поводу установки «Лейкерс» бронзовой статуи в честь Коби Брайанта
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