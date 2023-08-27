«Душераздирающе, что меня бросают под автобус». Шейн Ларкин — о критике тренера сборной

Игрок сборной Турции Шейн Ларкин, уроженец штата Огайо, получивший турецкое гражданство в 2020 году, рассказал о конфликте с турецкой федерацией баскетбола в связи с эпидемией травм в национальной команде. Напомним, в заявку сборной Турции на матчи квалификации к Олимпиаде были вызваны Шейн Ларкин и Скотти Уилбекин, однако оба баскетболиста не появились в расположении команды.

«Я промолчал о ситуации со сборной этим летом из уважения к игрокам, которые усердно работали и готовились к участию в отборочных матчах, но чувствую, что теперь я должен это сделать. Душераздирающе то, как со всем этим обращаются, и это неуважение ко мне как к человеку, учитывая правдивую историю того, что произошло.

Правда такова, что национальная команда попросила меня присоединиться к ней на сборах, хотя уже было известно, что моё тело в плохом состоянии и мне было бы рискованно играть в отборочных матчах. Я был в США, работал над своим телом, пытался восстановиться после сезона, полного травм, и подготовиться к предстоящему сезону. Сборная всё равно попросила меня явиться в лагерь и сделать МРТ коленей, чтобы поставить правильный диагноз. Я прилетел из Майами в Стамбул, и врач национальной команды сказал мне, что я в плохой форме и что, если я буду напрягаться, мне грозит серьёзное повреждение колена в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мне сказали, что если я буду давить на себя и не оставлю времени на восстановление, то мне может понадобиться операция, из-за которой я не смогу тренироваться несколько месяцев. Затем я начал лечение различными лекарствами, чтобы помочь себе выздороветь, и меня попросили прийти через неделю ещё на одну МРТ. Я сделал именно то, что меня просили, и когда вернулся на вторую МРТ, кость заживала, но всё ещё не в том месте, чтобы я мог бы безопасно играть.

Травмы являются частью баскетбола, и некоторые из них неизбежны. Это прискорбно, но риск всегда есть. Один из моих товарищей по команде Догуш Оздемироглу получил разрыв крестообразной связки, а буквально сегодня другой игрок, недавно подписавший контракт в Турции, Рауль Нето получил разрыв надколенника. Я не уверен, каково было состояние их здоровья на турнирах, однако оба этих парня теперь пропустят большую часть сезона, и вы никогда не захотите увидеть такие травмы. Желаю им обоим удачи на пути к выздоровлению и надеюсь вскоре увидеть их на корте. В прошлом году, играя за сборную, я порвал две связки руки, и мне сказали, что я могу продолжать играть. Я сыграл ещё три игры с этой травмой, и в конце последней игры я не мог пошевелить двумя пальцами на правой руке, моей бросковой руке. Я не мог чувствовать мяч, так как моя рука немела. Тем не менее я делал всё, что мог: инъекции, таблетки, лечение – всё, чтобы быть рядом с командой.

Мне искренне жаль всех болельщиков, которые хотели увидеть, как я играю за сборную этим летом, и мне было больно, что я не смог быть там, чтобы помочь команде. Я всегда был благодарен за возможность оказаться в сборной. И я разговаривал с разными людьми в федерации о будущем и о том, насколько хороши, по моему мнению, мы можем быть. Поистине душераздирающе видеть, как меня бросают под автобус, хотя я сделал всё, что от меня просили, кроме того, что пошёл и поставил своё здоровье под угрозу», — приводит слова Ларкина Eurohoops.