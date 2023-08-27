Леброн Джеймс показал танцевальные навыки во время летнего перерыва в НБА

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился личным видео, на котором он демонстрирует свои танцевальные навыки. До старта регулярного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) остаётся чуть менее двух месяцев.
Это межсезонье четырёхкратный чемпион НБА проводит достаточно разнообразно. Ранее он посетил со своими сыновьями Бронни и Брайсом матч бейсбольных команд «Лос-Анджелес Доджерс» и «Майами Марлинс».
Отметим, что Леброн не присоединился к баскетбольной сборной США, которая продолжает выступления на чемпионате мира, проходящем в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Сборная США играет в одной группе с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией. Американцам удалось уверенно победить в первом матче сборную Новой Зеландии со счётом 99:72.
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