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Дабл-дабл Карла-Энтони Таунса помог Доминиканской Республике победить Италию

Дабл-дабл Карла-Энтони Таунса помог Доминиканской Республике победить Италию
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Сегодня, 27 августа, проходит третий игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы А состоялся матч между сборными Италии и Доминиканской Республики. Несмотря на стартовый рывок итальянцев со счётом 12:0, победу по итогам встречи одержали островитяне со счётом 87:82.

Звёздный нападающий доминиканской команды Карл-Энтони Таунс, выступающий в НБА за «Миннесоту Тимбервулвз» оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и совершив 11 подборов.

Также в группе А выступают сборные Анголы и Филиппин, одной из стран-хозяек чемпионата мира, которые сыграют свой матч сегодня в 15:00 по московскому времени.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Италия
Окончен
82 : 87
Доминиканская Республика
Италия: Списсу - 17, Фонтеккио - 13, Риччи - 12, Полонара - 10, Тонут - 8, Датоме - 8, Мелли - 6, Спаньоло - 4, Пайола - 4, Диуф, Северини, Прочида
Доминиканская Республика: Фелис - 24, Таунс - 24, Монтеро - 12, Лиз - 9, Дельгадо - 7, Пенья - 3, Мендоса - 3, Варгас - 3, Киньонес - 2, Солано, Суэро, Фигероа
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