Дабл-дабл Карла-Энтони Таунса помог Доминиканской Республике победить Италию

Сегодня, 27 августа, проходит третий игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. В рамках группы А состоялся матч между сборными Италии и Доминиканской Республики. Несмотря на стартовый рывок итальянцев со счётом 12:0, победу по итогам встречи одержали островитяне со счётом 87:82.
Звёздный нападающий доминиканской команды Карл-Энтони Таунс, выступающий в НБА за «Миннесоту Тимбервулвз» оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и совершив 11 подборов.
Также в группе А выступают сборные Анголы и Филиппин, одной из стран-хозяек чемпионата мира, которые сыграют свой матч сегодня в 15:00 по московскому времени.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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