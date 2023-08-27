Сборная Канады установила рекорд чемпионата мира по количеству ассистов

Сегодня, 27 августа, состоялась встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Канады и Ливана, в которой североамериканцы одержали разгромную победу со счётом 128:73.
Игрокам сборной Канады удалось добиться исторического достижения: они сделали 44 результативные передачи. Наибольший вклад внёс Трей Белл-Хайнс, отдавший восемь ассистов. Помимо его, остальным игрокам сборной Канады удалось совершить минимум один ассист.
Сборная Канады выиграла оба матча на старте чемпионата мира. В 1-м туре канадцы одержали победу над сборной Франции со счётом 95:65. В заключительном матче группы Н канадцам предстоит встретиться со сборной Латвии.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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