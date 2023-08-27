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Сборная Канады установила рекорд чемпионата мира по количеству ассистов

Сборная Канады установила рекорд чемпионата мира по количеству ассистов
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Сегодня, 27 августа, состоялась встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Канады и Ливана, в которой североамериканцы одержали разгромную победу со счётом 128:73.

Игрокам сборной Канады удалось добиться исторического достижения: они сделали 44 результативные передачи. Наибольший вклад внёс Трей Белл-Хайнс, отдавший восемь ассистов. Помимо его, остальным игрокам сборной Канады удалось совершить минимум один ассист.

Сборная Канады выиграла оба матча на старте чемпионата мира. В 1-м туре канадцы одержали победу над сборной Франции со счётом 95:65. В заключительном матче группы Н канадцам предстоит встретиться со сборной Латвии.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 12:45 МСК
Ливан
Окончен
73 : 128
Канада
Ливан: Спеллмен - 16, Зейнун - 15, Хайдар - 11, Эль-Дарвиш - 9, Аракджи - 8, Гёкчян - 8, Сауд - 4, Халил - 2, Аль-Хури, Мансур, Эззедин, Межер
Канада: Барретт - 17, Белл-Хайнс - 15, Эджим - 13, Александер-Уолкер - 12, Гилджес-Александер - 12, Олиник - 12, Иди - 12, Александер - 10, Брукс - 10, Пауэлл - 9, Скрабб - 6, Дорт
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