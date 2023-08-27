Лука Банки: у меня была возможность вернуться в Евролигу, но я привержен Латвии

Тренер сборной Латвии по баскетболу итальянец Лука Банки сообщил, что он мог оказаться в «Басконии» этим летом, но выразил преданность латвийской национальной команде.

«Возможность вернуться в Евролигу в 58 лет была бы идеальной ситуацией, но они попросили меня немедленно покинуть сборную Латвии. Им нужен был тренер, который был бы готов немедленно построить команду. Я чувствовал моральную приверженность Латвии. Уход не был бы последовательным и не соответствовал бы моему стилю.

Мне бы этого хотелось, но не я решаю. К сожалению, в случае с «Басконией» я упустил важный для меня шанс вернуться в Евролигу», — приводит слова Банки Basket News.

Сборная Латвии играет на чемпионате мира в группе Н вместе со сборными Канады, Ливана и Франции. В первом матче латвийцы оказались сильнее Ливана, одержав победу со счётом 109:70.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.