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«Мы гордимся нашей семьёй». Давис Бертанс — об игре с братом за сборную Латвии

«Мы гордимся нашей семьёй». Давис Бертанс — об игре с братом за сборную Латвии
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Давис Бертанс, игрок сборной Латвии по баскетболу, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Даллас Маверикс», поделился эмоциями от игры в одной команде со своим родным братом Дайрисом Бертансом, игроком «Бетиса».

«Мне всегда нравилось играть с братом. Мы очень конкурентны друг с другом на тренировках, когда нам приходится соперничать. В упражнениях на точность мы всегда стремимся победить друг друга, но как только мы выходим на площадку, то хотим помогать друг другу как можно больше.

Мы родом из очень маленького города, поэтому мы гордимся нашей семьёй, нашим городком и, конечно же, всей страной, что у нас обоих есть возможность играть на самом высоком уровне», — приводит слова Бертанса официальный сайт ФИБА.

Сборная Латвии встретится на чемпионате мира в группе H со сборными Канады, Франции и Ливана.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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