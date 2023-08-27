Литва уверенно обыграла Мексику во втором матче группового этапа ЧМ

Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Литвы встречалась с национальной командой Мексики. Счёт встречи — 96:66.
Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировали Йонас Валачюнас («Нью-Орлеан Пеликанс») и Рокас Йокубайтис («Барселона») — по 15 очков.
После двух туров сборная Литвы возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в своём активе две победы. Заключительный матч группового этапа Литва сыграет с Черногорией.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.
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