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Литва уверенно обыграла Мексику во втором матче группового этапа ЧМ

Литва уверенно обыграла Мексику во втором матче группового этапа ЧМ
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Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Литвы встречалась с национальной командой Мексики. Счёт встречи — 96:66.

Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировали Йонас Валачюнас («Нью-Орлеан Пеликанс») и Рокас Йокубайтис («Барселона») — по 15 очков.

После двух туров сборная Литвы возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в своём активе две победы. Заключительный матч группового этапа Литва сыграет с Черногорией.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

ЧМ-2023 (м) . Группа D. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Литва
Окончен
96 : 66
Мексика
Литва: Йокубайтис - 15, Валанчюнас - 15, Кузминскас - 14, Браздейкис - 10, Мотеюнас - 10, Седекерскис - 7, Бендзюс - 7, Димша - 7, Кариниускас - 6, Сирвидис - 3, Малдунас - 2, Нормантас
Мексика: Хирон - 13, Крус - 10, Мендес-Вальдес - 10, Гутьеррес - 10, Ибарра - 9, Бонилья - 8, Гутьеррес - 4, Хаймес - 2, Столл, Андриасси, Камачо, Амиго
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