Латвия вырвала победу в матче с Францией, уступая перед 4-й четвертью 12 очков

Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались национальные команды Франции и Латвии. Счёт встречи — 88:86 в пользу латвийцев.

Стоит отметить, что французы лидировали в счёте на протяжении всей встречи. Перед заключительной десятиминуткой подопечные Венсана Колле имели преимущество в 12 очков, однако сумели его растерять и упустить победу.

Самым результативным игроком встречи стал Эван Фурнье, который записал в свой актив 27 очков. В составе латвийцев наилучшую результативность показал Артур Жагар — 21 очко.