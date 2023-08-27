Латвия вырвала победу в матче с Францией, уступая перед 4-й четвертью 12 очков
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Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались национальные команды Франции и Латвии. Счёт встречи — 88:86 в пользу латвийцев.
Стоит отметить, что французы лидировали в счёте на протяжении всей встречи. Перед заключительной десятиминуткой подопечные Венсана Колле имели преимущество в 12 очков, однако сумели его растерять и упустить победу.
Самым результативным игроком встречи стал Эван Фурнье, который записал в свой актив 27 очков. В составе латвийцев наилучшую результативность показал Артур Жагар — 21 очко.
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Окончен
86 : 88
Латвия
Франция: Фурнье - 27, Ябуселе - 18, Батюм - 13, Гобер - 9, Франсиско - 8, Тарпей - 7, Лессор - 4, Окобо, де Коло, Уаттара, Кординье, Фалль
Латвия: Жагар - 22, Шмитс - 20, Дав. Бертанс - 15, Зорикс - 13, Дайр. Бертанс - 8, Гражулис - 4, Куруц - 2, Шкеле - 2, Куруц - 2, Страутиньш, Чаварс, Пасечникс
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