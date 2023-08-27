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Пуарье — о бане Эртеля за игру в России: хотели наказать баскетболиста, а наказали сборную

Пуарье — о бане Эртеля за игру в России: хотели наказать баскетболиста, а наказали сборную
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Центровой «Реала» Венсан Пуарье высказался по поводу решения Федерации баскетбола Франции не брать разыгрывающего Томаса Эртеля на чемпионат мира — 2023 из-за того, что тот выступал в Единой лиге ВТБ.

«Вы думали, что наказали баскетболиста, а наказали всю сборную», — написал Пуарье в социальных сетях.

Напомним, сегодня французы уступили в матче с Латвией, имея преимущество в 12 очков перед заключительной четвертью. В 1-м туре команда с разгромным счётом проиграла канадцам — 65:95.

Заключительный матч группового этапа французы проведут с Ливаном, который также уступил в первых двух встречах чемпионата.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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