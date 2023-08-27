ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 26 августа, турнирная таблица
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Сегодня, 27 августа, завершился второй день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Играли команды в группах A, D, E и H.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 2-й тур группового этапа:
Италия — Доминиканская Республика — 82:87;
Австралия — Германия — 82:85;
Черногория — Египет — 89:74;
Ливан — Канада — 73:128;
Филиппины — Ангола — 70:80;
Япония — Финляндия — 98:88;
Литва — Мексика — 96:66;
Франция — Латвия — 86:88.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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