ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 26 августа, турнирная таблица

Сегодня, 27 августа, завершился второй день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Играли команды в группах A, D, E и H.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 2-й тур группового этапа:

Италия — Доминиканская Республика — 82:87;

Австралия — Германия — 82:85;

Черногория — Египет — 89:74;

Ливан — Канада — 73:128;

Филиппины — Ангола — 70:80;

Япония — Финляндия — 98:88;

Литва — Мексика — 96:66;

Франция — Латвия — 86:88.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.