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Инсайдер рассказал, с игроками какой команды поддерживает связь Джеймс Харден

Инсайдер рассказал, с игроками какой команды поддерживает связь Джеймс Харден
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Инсайдер Yahoo Sports Винс Гудвилл высказался по поводу возможного перехода звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в «Лос-Анджелес Клипперс». Инсайдер отметил, что Харден активно общается с лидерами лос-анжелесского коллектива.

«Джеймс Харден поддерживает связь с Полом Джорджем и Каваем Леонардом. Они находятся на одной волне», — приводит слова Гудвилла аккаунт Legion Hoops в социальных сетях.

Напомним, 33-летний Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с генеральным менеджером «Филадельфии» Дэрилом Мори, назвав его «лжецом» и отметив, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Отмечается, что профсоюз игроков НБА планирует оспорить штраф в размере $ 100 тыс., наложенный на разыгрывающего.

Ранее известный журналист Ховард Бек поделился новостями о возможном обмене Джеймса Хардена.

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Источник: есть три-четыре команды, которым может быть интересен Джеймс Харден
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