Айзея Томас набрал 51 очко в финале любительской лиги Джамала Кроуфорда

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас принял участие в матче финала любительской лиги CrawsOver Pro-Am, основателем которой является бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд.

Команда 34-летнего Томаса одержала победу со счётом 107:104, а сам разыгрывающий, в свою очередь, набрал 51 очко и отдал 10 результативных передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, последний полноценный сезон в НБА Айзея провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.