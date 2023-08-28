Айзея Томас набрал 51 очко в финале любительской лиги Джамала Кроуфорда
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас принял участие в матче финала любительской лиги CrawsOver Pro-Am, основателем которой является бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд.
Команда 34-летнего Томаса одержала победу со счётом 107:104, а сам разыгрывающий, в свою очередь, набрал 51 очко и отдал 10 результативных передач.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, последний полноценный сезон в НБА Айзея провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2023
-
06:35
-
05:53
-
04:23
-
03:36
-
02:24
-
01:48
-
00:44
- 27 августа 2023
-
23:37
-
23:05
-
22:48
-
22:05
-
21:30
-
21:02
-
20:07
-
19:30
-
19:20
-
18:32
-
18:11
-
17:53
-
17:42
-
16:55
-
16:49
-
15:39
-
15:10
-
15:06
-
14:36
-
14:29
-
14:12
-
13:31
-
13:06
-
11:50
-
10:51
-
10:24
-
09:54
-
09:45
Партнерский контент