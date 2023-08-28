Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 28 августа

Сегодня, 28 августа, пройдёт четвёртый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 28 августа:
Группа F. 11:00 мск. Венесуэла – Кабо-Верде
Группа В. 11:00. Китай – Южный Судан
Группа С. 11:45. Новая Зеландия – Иордания
Группа G. 12:45. Кот-д’Ивуар – Иран
Группа F. 14:30. Грузия – Словения
Группа В. 15:00. Пуэрто-Рико – Сербия
Группа С. 15:40. Греция – США
Группа G. 16:30. Бразилия – Испания
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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