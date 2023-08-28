Аналитик: Леброн сделал для общества больше, чем практически любой другой человек

Известный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Майк Гринберг высказался о звёздном форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн сделал для общества больше, чем практически любой другой человек из любой сферы жизни. Он никогда не попадал в неприятности. Он необычайно хорошо справился с нелепой критикой и сумел оправдать нереальные ожидания, которые возлагались на него, когда он был игроком средней школы», — приводит слова Гринберга Legion Hoops.

Отметим, что Леброн не присоединился к баскетбольной сборной США, которая продолжает выступления на чемпионате мира, проходящем в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Сборная США играет в одной группе с Грецией, Иорданией и Новой Зеландией. Американцам удалось уверенно победить в первом матче сборную Новой Зеландии со счётом 99:72.