Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри во время летнего отдыха поиграл в пляжный волейбол.

Стефен Карри продемонстрировал навыки игры в волейбол:

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

Ранее Карри заявил, что будет продолжать карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации ещё как минимум три года.