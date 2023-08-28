Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Актёр Том Холланд показал, как он забивает трёхочковый бросок

Актёр Том Холланд показал, как он забивает трёхочковый бросок
Комментарии

Английский актёр Том Холланд, получивший широкую известность после исполнения роли Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel, продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

Актёр Том Холланд забивает трёхочковый бросок:

Последним проектом Холланда стал сериал «Переполненная комната» от Apple, в котором он сыграл мужчину со множеством психологических проблем. Критики разгромили шоу, однако зрители приняли его куда более благосклонно.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android