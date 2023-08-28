Актёр Том Холланд показал, как он забивает трёхочковый бросок

Английский актёр Том Холланд, получивший широкую известность после исполнения роли Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel, продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

Актёр Том Холланд забивает трёхочковый бросок:

Последним проектом Холланда стал сериал «Переполненная комната» от Apple, в котором он сыграл мужчину со множеством психологических проблем. Критики разгромили шоу, однако зрители приняли его куда более благосклонно.