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Донатас Мотеюнас объяснил провал Франции на чемпионате мира по баскетболу

Донатас Мотеюнас объяснил провал Франции на чемпионате мира по баскетболу
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Тяжёлый форвард сборной Литвы Донатас Мотеюнас объяснил неудачное выступление сборной Франции на чемпионате мира.

«На самом деле я рассматривал их как одного из главных претендентов на золото. Было ощущение, что французская команда сбилась с пути после такого сильного удара от Канады. И если разница в счёте близка к концу игры, то всё может пойти не так, как надо. Именно так и произошло в игре с Латвией.

Может быть, соперники, которых они выбрали для подготовки, были слишком слабыми? Может быть, им нужно было проиграть американцам? Им нужна была команда, которая заставит их выложиться по полной и вызовет шок. Думаю, тогда результат мог бы быть другим. Я могу ошибаться, но это мои наблюдения», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.

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