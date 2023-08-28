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Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо
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Лидер сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс встретился со знаменитым боксёром Мэнни Пакьяо во время чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Карл-Энтони Таунс встретился с Мэнни Пакьяо:

После двух туров группового этапа Доминиканская Республика возглавляет группу А, имея в своём активе две победы: над сборной Филиппин (87:81) и национальной командой Италии (87:82).

Чемпионат мира 2023 года впервые проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и на Филиппинах. Турнир стартовал 25 августа и продлится до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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