«Благодарность. Возрождение. Ответственность». Джа Морант опубликовал фото с тренировок
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Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант опубликовал новые фотографии с тренировок, на которых он занимался в различных футболках с надписями.
«Благодарность. Возрождение. Ответственность», — футболки с такими надписями надевал Морант.
В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей. В дальнейшем он получил вторую дисквалификацию на 25 матчей.
Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года и член Зала славы баскетбола Пол Пирс высказался в поддержку Моранта.
Слова Пирса о Моранте:
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