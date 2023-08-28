«Благодарность. Возрождение. Ответственность». Джа Морант опубликовал фото с тренировок

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант опубликовал новые фотографии с тренировок, на которых он занимался в различных футболках с надписями.

«Благодарность. Возрождение. Ответственность», — футболки с такими надписями надевал Морант.

В мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей. В дальнейшем он получил вторую дисквалификацию на 25 матчей.

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года и член Зала славы баскетбола Пол Пирс высказался в поддержку Моранта.