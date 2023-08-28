Бертанс — о победе над Францией: крупнейшее событие для латвийского баскетбола с 1935 года

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс высказался по поводу победы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира со сборной Франции (88:86).

«Самая крупная победа в истории латвийского баскетбола с 1935 года. Это невероятное чувство. В зале было столько болельщиков, приехавших из Латвии. Они совершили такой долгий перелёт и увидели победу над одной из лучших команд мира. Можно было почувствовать, что мы играем у себя дома.

Мы говорили, что приехали сюда не просто для участия. Мы хотим бороться за каждую игру и каждую победу. Чем больше побед мы одержим, тем больше шансов, что мы сможем пройти ещё дальше и сделать что-то особенное», — приводит слова Бертанса официальный сайт ФИБА.

Напомним, после этого поражения французы потеряли шансы на выход в плей-офф.