Экс-игрок «Химок» Джеймс Андерсон перешёл в турецкую «Манису»

Американский баскетболист Джеймс Андерсон перешёл в клуб «Маниса», выступающий в высшей турецкой лиге, сообщает официальный сайт команды.
34-летний защитник имеет опыт выступлений в НБА и в Европе. В США Джеймс был задрафтован в 2010 году под 20-м номером «Сан-Антонио Спёрс», где он выступал до 2012 года. Затем игрок пробовал себя в «Хьюстон Рокетс», «Филадельфии Сиксерс» и «Сакраменто Кингз», но не смог закрепиться, после чего решил уехать в Европу.
Игрок играл в Литве и России, но лучше всего проявил себя на турецком этапе карьеры. Выступая за «Анадолу Эфес», Андерсон стал двукратным победителем Евролиги (2021, 2022), а также двукратным победителем чемпионата Турции (2019, 2021).
«Маниса» в грядущем сезоне будет выступать в Кубке Европы ФИБА.
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