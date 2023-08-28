Чарльз Баркли — о запросе Лилларда на обмен: это несправедливо по отношению к «Портленду»

Чарльз Баркли, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, высказался по поводу Дэмьена Лилларда, который ранее запросил обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Майами Хит».

«Думаю, что просьба Дэйма была несправедливой, потому что у «Майами» нет никаких активов. Он говорит: «Эй, обменяйте меня, постарайтесь поставить меня в лучшую ситуацию». Но они не могут испортить свою организацию, соглашаясь на копейки.

Это несправедливо по отношению к «Трэйл Блэйзерс». Они не должны этого делать. Дэйм — один из моих любимых игроков, и они прекрасно относились к Дэйму, но чтобы они брали гроши за доллар, я просто считаю, что нельзя так управлять своей организацией. Эй, Дэмьен, мы хотим сделать всё правильно для тебя, но мы хотим сделать всё правильно и для нашей организации», — сказал Баркли в подкасте Билла Симмонса.