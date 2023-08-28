Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

34 очка Луки Дончича помогли Словении одержать победу в матче с Грузией

34 очка Луки Дончича помогли Словении одержать победу в матче с Грузией
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Словении встречалась с национальной командой Грузии. Счёт встречи — 88:67 в пользу словенцев.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, который записал в свой актив 34 очка и 10 подборов. В составе Грузии наилучшую результативность показал Сандро Мамукелашвили — 21 очко.

Словения после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в своём активе две победы. Грузия идёт второй — одна победа, одно поражение.

В заключительном матче группового этапа Словения встретится с Кабо-Верде. Грузия сыграет с Венесуэлой.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

ЧМ-2023 (м) . Группа F. 1-й тур
28 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК
Грузия
Окончен
67 : 88
Словения
Грузия: Мамукелашвили - 21, Джинчарадзе - 12, Шенгелия - 9, Битадзе - 7, Цинцадзе - 5, Макфадден - 5, Шермадини - 4, Андроникашвили - 2, Санадзе - 2, Лука, Турдзиладзе, Беришвили
Словения: Дончич - 34, Препелич - 15, Зоран Драгич - 12, Тоби - 8, Блажич - 6, Хроват - 6, Препелич - 3, Николич - 2, Глас - 2, Самар, Димец, Чебашек
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android