34 очка Луки Дончича помогли Словении одержать победу в матче с Грузией

Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Словении встречалась с национальной командой Грузии. Счёт встречи — 88:67 в пользу словенцев.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, который записал в свой актив 34 очка и 10 подборов. В составе Грузии наилучшую результативность показал Сандро Мамукелашвили — 21 очко.

Словения после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в своём активе две победы. Грузия идёт второй — одна победа, одно поражение.

В заключительном матче группового этапа Словения встретится с Кабо-Верде. Грузия сыграет с Венесуэлой.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.