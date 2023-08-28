Вице-президент ЦСКА: выиграть чемпионат не так легко — конкуренция в Единой лиге усилилась

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева высказалась о перспективах команды в Единой лиге ВТБ и отметила возросшую конкуренцию в чемпионате.
«Насколько трудно ЦСКА будет вернуть чемпионский титул в новом сезоне? Думаю, что последний десяток лет выиграть чемпионат не так легко, как, может быть, представляется. Потому что в России есть четыре‑пять команд очень приличного уровня. И то, что ЦСКА делал это практически регулярно, не означало, что это было легко. Со стороны это выглядело привычно, но на самом деле за этим стоят огромная работа и напряжение. А сейчас, конечно, конкуренция ещё больше усилилась, что хорошо для лиги и болельщиков», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».
Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА стал бронзовым призёром Единой лиги. Чемпионом впервые в своей истории стал УНИКС.
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