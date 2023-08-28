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Форвард сборной Иордании Холлис-Джефферсон ответил на сравнения с Коби Брайантом

Форвард сборной Иордании Холлис-Джефферсон ответил на сравнения с Коби Брайантом
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Лёгкий форвард сборной Иордании Рондэй Холлис-Джефферсон рассказал, как относится к сравнениям с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайантом из-за внешнего сходства.

«Это большая честь для меня. Разумеется, был только один Коби, но здорово чувствовать эту любовь и эту энергию, исходящую от болельщиков. Это помогло мне забить несколько важных бросков. Бог был со мной, и Коби, конечно, был со мной в эти моменты», — сказал Холлис-Джефферсон на пресс-конференции после матча с Новой Зеландией.

Сегодня, 28 августа, сборная Иордании встречалась с командой Новой Зеландии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу. Игра завершилась победой Новой Зеландии в овертайме со счётом 95:87.

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