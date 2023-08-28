«Речь не только об Эртеле». Батюм пояснил скандальные слова после провала Франции на ЧМ

Форвард и капитан сборной Франции Николя Батюм объяснил своё резонансное высказывание после провала команды на чемпионате мира — 2023. Батюм намекнул, что причиной мог послужить бан игроков, выступающих в России.

«Я говорил обо всех, потому что это наш общий провал. Как мы это допустили? Всё начинается с нас, игроков. Это мы выходим на площадку с определёнными инструкциями, и, если мы им не следуем, никто не сделает этого за нас. Нам есть что обсудить и проанализировать. Есть много вопросов, которые можно задать друг другу. Я говорю об игроках, тренерах, федерации…

Когда я говорю о политике, я говорю не о нашей государственной политике, а о многих вещах, связанных с ней. Ещё надо понять, в чём мы всё-таки сильны, почему мы все годами добивались результата, но сейчас мы словно забыли об этом. Мы подняли французский баскетбол настолько высоко, что не можем позволить себе такого провала. Было слишком много ожиданий от нашей команды. Раньше, возможно, это могло пройти незаметно, мы находили оправдания, теперь их нет. Я начну с себя. Почему я не был хорош, почему я не смог собрать и настроить парней должным образом. Это моё самое большое сожаление. Затем я говорю себе, что, если мы хотим добиться чего-то в следующем году и не испытывать стыд, как сегодня вечером, каждый должен попытаться понять, что он лично сделал неправильно, а что — хорошо.

Эртель? Я не говорил конкретно о нём. Да, он часть этого, но речь не только об Эртеле. Есть ещё кое-что, что касается других игроков и многого другого. Мы должны играть за своё будущее, а не за прошлое», — приводит слова Батюма Le Figaro.