Дюрант и другие звёзды НБА остро отреагировали на критику легкоатлета Лайлза в свой адрес

Игроки НБА остро отреагировали на неоднозначное высказывание триумфатора чемпионата мира – 2023 по лёгкой атлетике, американца Ноа Лайлза.

«Знаете, что больше всего меня задевает? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединённых Штатов? Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», — заявил Лайлз после того, как повторил рекорд легендарного Усэйна Болта, выиграв на чемпионате мира забеги на 100 и 200 метров, а также завоевав золотую награду в эстафете 4 по 100 метров в составе команды США.

Реакция звёзд НБА в социальных сетях:

Кевин Дюрант: «Кто-нибудь, помогите этому братану».

Девин Букер: эмодзи «фейспалм».

Дэмьен Лиллард: «Что за (эмодзи «смех до слёз»)».

Аарон Гордон: «Успокойтесь… Я бы сделал этого парня на дистанции 200 метров».