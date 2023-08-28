ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 28 августа, турнирная таблица

Сегодня, 28 августа, завершился четвёртый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Играли команды в группах B, C, F и G.

Отметим уверенную победу сборной США в матче с Грецией, а также победу Словении над Грузией благодаря 34 очкам и 10 подборам звёздного разыгрывающего Луки Дончича.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 2-й тур группового этапа:

Венесуэла — Кабо-Верде — 75:81;

Китай — Южный Судан — 69:89;

Новая Зеландия — Иордания — 95:87(ОТ);

Кот-д'Ивуар — Иран — 71:69;

Грузия — Словения — 67:88;

Пуэрто-Рико — Сербия — 77:94;

Греция — США — 81:109;

Бразилия — Испания — 78:96.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.