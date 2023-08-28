Филипп Гафуров: сейчас тот возраст, когда надо доказывать самому себе, что могу играть

Тяжёлый форвард ЦСКА и сборной России Филипп Гафуров высказался о предстоящем сезоне, а также ответил на вопрос о разыгрывающем Алексее Шведе, покинувшем клуб.

«Какую цель ставлю лично для себя в новом сезоне? Я понимаю, что сейчас тот возраст, когда надо доказывать самому себе, что могу играть. Просто нужно быть более спокойным и получить доверие тренера. А там уже всё, думаю, будет хорошо.

Насколько сложно ЦСКА в новом сезоне придётся без Алексея Шведа? Это сложный вопрос. На него не будет ответа. Да и вообще так нельзя, наверное, говорить. Поживём — увидим. Сезон длинный. Будем стараться каждый матч выиграть. Надеемся, что всё будет в порядке.

ЦСКА станет чемпионом? Будем стараться всё для этого делать», — приводит слова 22-летнего Гафурова «Матч ТВ».