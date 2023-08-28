Филипп Гафуров: сейчас тот возраст, когда надо доказывать самому себе, что могу играть

Тяжёлый форвард ЦСКА и сборной России Филипп Гафуров высказался о предстоящем сезоне, а также ответил на вопрос о разыгрывающем Алексее Шведе, покинувшем клуб.
«Какую цель ставлю лично для себя в новом сезоне? Я понимаю, что сейчас тот возраст, когда надо доказывать самому себе, что могу играть. Просто нужно быть более спокойным и получить доверие тренера. А там уже всё, думаю, будет хорошо.
Насколько сложно ЦСКА в новом сезоне придётся без Алексея Шведа? Это сложный вопрос. На него не будет ответа. Да и вообще так нельзя, наверное, говорить. Поживём — увидим. Сезон длинный. Будем стараться каждый матч выиграть. Надеемся, что всё будет в порядке.
ЦСКА станет чемпионом? Будем стараться всё для этого делать», — приводит слова 22-летнего Гафурова «Матч ТВ».
- 28 августа 2023
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
22:45
-
22:21
-
21:27
-
21:00
-
20:47
-
20:18
-
19:19
-
19:05
-
18:46
-
18:27
-
18:22
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
16:47
-
16:28
-
15:57
-
15:41
-
14:29
-
14:14
-
14:04
-
14:02
-
13:43
-
12:59
-
12:37
-
12:16
-
11:11
-
11:07
-
10:25
-
10:19
-
10:15