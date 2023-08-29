Экс-игрок НФЛ: стандарты, которые устанавливаются для Леброна Джеймса, просто безумны
Поделиться
Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман, ныне соведущий шоу Undisputed Скип Бэйлесса высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. В частности, Шерман предположил, что к Джеймсу выдвигают повышенные требования.
«Стандарты, которые вы устанавливаете для него, просто безумны. Представьте себе: у него были 27,7 очка, 9,5 подбора и 10 передач в среднем в серии с «Денвером» при реализации бросков 51 %. И вы при этом утверждаете, что у него была плохая серия», — заявил Шерман во время эфира.
Напомним, 38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком. Форвард выступает за «Лейкерс» с 2018 года.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
05:00
-
04:48
-
03:57
-
03:19
-
02:59
-
01:44
-
00:43
-
00:25
- 28 августа 2023
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
22:45
-
22:21
-
21:27
-
21:00
-
20:47
-
20:18
-
19:19
-
19:05
-
18:46
-
18:27
-
18:22
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
16:47
-
16:28
-
15:57
-
15:41
-
14:29
-
14:14
-
14:04
-
14:02
-
13:43
Партнерский контент