Экс-игрок НФЛ: стандарты, которые устанавливаются для Леброна Джеймса, просто безумны

Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман, ныне соведущий шоу Undisputed Скип Бэйлесса высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. В частности, Шерман предположил, что к Джеймсу выдвигают повышенные требования.

«Стандарты, которые вы устанавливаете для него, просто безумны. Представьте себе: у него были 27,7 очка, 9,5 подбора и 10 передач в среднем в серии с «Денвером» при реализации бросков 51 %. И вы при этом утверждаете, что у него была плохая серия», — заявил Шерман во время эфира.

Напомним, 38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком. Форвард выступает за «Лейкерс» с 2018 года.