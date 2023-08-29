Джимми Батлер показал фирменный жест Дэмьена Лилларда после успешного броска

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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер во время своего баскетбольного лагеря показал фирменный жест звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда с постукиванием по запястью.

Так, после успешного реализованного броска в стиле чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирка Новицки Батлер указал на воображаемые часы.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.