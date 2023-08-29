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Дэмьен Лиллард провёл тренировку по боксу

Дэмьен Лиллард провёл тренировку по боксу
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Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард провёл индивидуальную боксёрскую тренировку. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях 33-летнего баскетболиста.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

Ранее Джимми Батлер во время своего баскетбольного лагеря показал фирменный жест Лилларда с постукиванием по запястью.

Батлер — Лилларду:
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Джимми Батлер показал фирменный жест Дэмьена Лилларда после успешного броска
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