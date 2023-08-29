Дэмьен Лиллард провёл тренировку по боксу
Поделиться
Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард провёл индивидуальную боксёрскую тренировку. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях 33-летнего баскетболиста.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Ранее Джимми Батлер во время своего баскетбольного лагеря показал фирменный жест Лилларда с постукиванием по запястью.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
07:36
-
07:02
-
06:46
-
06:23
-
05:00
-
04:48
-
03:57
-
03:19
-
02:59
-
01:44
-
00:43
-
00:25
- 28 августа 2023
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
22:45
-
22:21
-
21:27
-
21:00
-
20:47
-
20:18
-
19:19
-
19:05
-
18:46
-
18:27
-
18:22
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
16:47
-
16:28
-
15:57
-
15:41
-
14:29
Партнерский контент