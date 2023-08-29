Пол Джордж — об Энтони Эдвардсе: он становится альфой среди молодых игроков

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу звёздного атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе, который сейчас представляет сборную США по баскетболу на чемпионате мира — 2023.

«Вы включаете Энтони Эдвардса в список лучших молодых игроков, с которыми он будет конкурировать следующие 10–15 лет. Теперь он становится альфой среди этих игроков… Я увидел в Эдвардсе звёздный потенциал», — поделился Джордж во время своего подкаста.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдвардс принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи. В составе сборной США 22-летний защитник одержал уже две победы в рамках нынешнего Кубка мира.