Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж — об Энтони Эдвардсе: он становится альфой среди молодых игроков

Пол Джордж — об Энтони Эдвардсе: он становится альфой среди молодых игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу звёздного атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе, который сейчас представляет сборную США по баскетболу на чемпионате мира — 2023.

«Вы включаете Энтони Эдвардса в список лучших молодых игроков, с которыми он будет конкурировать следующие 10–15 лет. Теперь он становится альфой среди этих игроков… Я увидел в Эдвардсе звёздный потенциал», — поделился Джордж во время своего подкаста.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдвардс принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи. В составе сборной США 22-летний защитник одержал уже две победы в рамках нынешнего Кубка мира.

Энтони или Шей?
«Он тот самый парень». Чемпион НБА сделал выбор между Эдвардсом и Гилджес-Александером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android