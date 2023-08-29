Ларкин и Уилбекин перестанут считаться турками в чемпионате после отказа играть за сборную

Федерация баскетбола Турции забрала статус местных игроков в национальном чемпионате у Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина после их отказа выступать за сборную в матчах предварительного олимпийского квалификационного турнира.

Напомним, сборная Турции уступила в финале предварительного квалификационного турнира сборной Хорватии (71:84) и лишилась шансов сыграть на Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

В чемпионате Турции на протяжении многих сезонов было правило, что команды могут зарегистрировать на сезон не более восьми иностранцев и использовать в одной игре не более шести из них. В 2018 году это правило изменили, сделав другие квоты: 10 легионеров в течение сезона и пять на одну игру.