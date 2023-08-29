Пол Джордж ответил на вопрос о лучшем разыгрывающем в истории

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж дал комментарий по поводу споров о том, кто из пары Мэджик Джонсон — Стефен Карри является лучшим разыгрывающим в истории.

«Дело в том, что все правы. Поэтому эти разговоры о величайшем уже надоели. Мэджик Джонсон — величайший в том, что он сделал в свою эпоху. Каким плеймейкером он был, учитывая его габариты, как он видел площадку! Что касается Стефа, то он изменил баскетбол. Теперь разыгрывающие становятся шутерами.

Нам нужно признать заслуги Мэджика, потому что он GOAT, но Карри тоже GOAT. И люди точно так же будут ставить под сомнение заслуги Стефа и наследие, которое он оставил после себя», — сказал Джордж во время своего подкаста.