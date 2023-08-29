Член Зала славы НФЛ: Джордан не смог бы сделать то, что сделал Леброн в прошлом сезоне

Член зала славы НФЛ, американский спортивный комментатор Майкл Ирвин сравнил легендарного баскетболиста Майкла Джордана и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«То, что Леброн сделал в прошлом сезоне, Майкл Джордан не смог сделать, и точка. Он не смог бы взять и сплотить такой коллектив, собрать его воедино и вывести в финал Западной конференции», — приводит слова Ирвина undisputed.

Напомним, 38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком. Форвард выступает за «Лейкерс» с 2018 года.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Он считается одним из величайших баскетболистов в истории