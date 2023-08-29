Луис Олинде показал мастерство, исполнив трюковой бросок на тренировке
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Форвард берлинского клуба «Альба» Луис Олинде продемонстрировал мастерское владение броском на тренировке перед грядущим сезоном.
25-летний игрок провёл всю свою карьеру в немецком баскетболе, в итоге добившись статуса одного из лидеров лучшей команды Германии. В составе «Альбы» Луис стал трёхкратным чемпионом Германии (2017, 2021, 2022), а также трёхкратным обладателем национального Кубка (2017, 2019, 2022).
Нынешним летом Олинде приезжал в США, чтобы прийти на просмотр к некоторым командам НБА. Среди них были «Голден Стэйт Уорриорз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тем не менее после визита за океан игрок всё же решил остаться и переподписать контракт с немецким клубом до лета 2026 года.
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