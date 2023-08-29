Германия впервые в истории прошла групповой этап ЧМ без поражений

Сегодня, 29 августа, сборная Германии одержала уверенную победу в заключительном матче группового этапа с Финляндией (101:75). Таким образом, команда впервые в своей истории завершила групповую стадию без поражений.

В первых двух матчах немцы оказались сильнее Японии (81:63) и Австралии (85:82).

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.