Названы два клуба НБА, куда может перейти Яннис Адетокунбо
Поделиться
Известный инсайдер Марк Стейн сообщил о том, что звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в будущем может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
«Милуоки» Янниса занял первое место в таблице Восточной конференции, но сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.
Ранее Адетокунбо поделился мыслями о своём будущем в команде, а также о важности выигрыша чемпионства.
Яннис Адетокунбо показывает, как умеет чеканить мяч:
Ранее заявление Янниса:
Комментарии
- 29 августа 2023
-
15:05
-
14:42
-
14:35
-
14:19
-
13:53
-
13:29
-
13:22
-
12:22
-
11:51
-
11:50
-
11:02
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:35
-
08:30
-
08:00
-
07:36
-
07:02
-
06:46
-
06:23
-
05:00
-
04:48
-
03:57
-
03:19
-
02:59
-
01:44
-
00:43
-
00:25
- 28 августа 2023
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
22:45
-
22:21
-
21:27
Партнерский контент