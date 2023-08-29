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Названы два клуба НБА, куда может перейти Яннис Адетокунбо

Названы два клуба НБА, куда может перейти Яннис Адетокунбо
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Известный инсайдер Марк Стейн сообщил о том, что звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в будущем может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

«Милуоки» Янниса занял первое место в таблице Восточной конференции, но сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.

Ранее Адетокунбо поделился мыслями о своём будущем в команде, а также о важности выигрыша чемпионства.

Яннис Адетокунбо показывает, как умеет чеканить мяч:

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Яннис Адетокунбо: не хочу играть 20 лет за команду, которая не выиграет ещё один титул
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