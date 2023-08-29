Пол Джордж — о Дончиче: у него есть шанс стать одним из лучших в истории

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высоко оценил уровень разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Лука Дончич — это не про будущее, Лука Дончич — это уже сейчас. Все знали, что он станет тем, кем он стал сегодня. И у него есть шанс стать одним из лучших в истории», — сказал Джордж в своём подкасте.

В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.

Сейчас Дончич со сборной Словении выступает на чемпионате мира по баскетболу. После двух туров его команда лидирует в группе F, где также выступают команды Грузии, Венесуэлы и Кабо-Верде.