Пол Джордж — о Дончиче: у него есть шанс стать одним из лучших в истории

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высоко оценил уровень разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Лука Дончич — это не про будущее, Лука Дончич — это уже сейчас. Все знали, что он станет тем, кем он стал сегодня. И у него есть шанс стать одним из лучших в истории», — сказал Джордж в своём подкасте.
В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
Сейчас Дончич со сборной Словении выступает на чемпионате мира по баскетболу. После двух туров его команда лидирует в группе F, где также выступают команды Грузии, Венесуэлы и Кабо-Верде.
- 29 августа 2023
-
15:05
-
14:42
-
14:35
-
14:19
-
13:53
-
13:29
-
13:22
-
12:22
-
11:51
-
11:50
-
11:02
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:35
-
08:30
-
08:00
-
07:36
-
07:02
-
06:46
-
06:23
-
05:00
-
04:48
-
03:57
-
03:19
-
02:59
-
01:44
-
00:43
-
00:25
- 28 августа 2023
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
22:45
-
22:21
-
21:27