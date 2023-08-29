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Франция с трудом обыграла Ливан в заключительном матче группового этапа ЧМ

Франция с трудом обыграла Ливан в заключительном матче группового этапа ЧМ
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На стадионе «Индонезия-Арена» завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречались аутсайдеры группы H — сборные Франции и Ливана. Счёт встречи — 85:79 в пользу французской команды.

Стоит отметить, что французская сборная уступала в счёте до начала заключительной десятиминутки.

Самым результативным игроком встречи стал Ваэль Аракджи, который записал в свой актив 29 очков. У французов лучше всего себя проявил Гершон Ябуселе — 18 очков.

Напомним, позавчера французы сенсационно уступили в матче с Латвией, после чего потеряли все шансы на выход из группы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 12:45 МСК
Ливан
Окончен
79 : 85
Франция
Ливан: Аракджи - 29, Хайдар - 12, Эль-Дарвиш - 10, Спеллмен - 8, Сауд - 8, Зейнун - 7, Гёкчян - 5, Аль-Хури, Халил, Мансур, Эззедин, Межер
Франция: Ябуселе - 18, Фурнье - 17, Окобо - 12, Батюм - 12, Кординье - 10, Уаттара - 6, де Коло - 5, Франсиско - 3, Тарпей - 2, Лессор, Гобер, Фалль
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