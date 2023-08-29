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Франция с трудом обыграла Ливан в заключительном матче группового этапа ЧМ

На стадионе «Индонезия-Арена» завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречались аутсайдеры группы H — сборные Франции и Ливана. Счёт встречи — 85:79 в пользу французской команды.

Стоит отметить, что французская сборная уступала в счёте до начала заключительной десятиминутки.

Самым результативным игроком встречи стал Ваэль Аракджи, который записал в свой актив 29 очков. У французов лучше всего себя проявил Гершон Ябуселе — 18 очков.

Напомним, позавчера французы сенсационно уступили в матче с Латвией, после чего потеряли все шансы на выход из группы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.