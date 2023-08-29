Таунс вместе с фанатами отпраздновал выход Доминиканской Республики в плей-офф ЧМ
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Лидер сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс вместе с болельщиками отпраздновал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира — 2023.
Таунс вместе с фанатами празднует выход в плей-офф ЧМ:
Напомним, сегодня Доминиканская Республика обыграла Анголу (75:66) и заняла первое место в группе.
До этого команда одержала победы в матчах со сборными Филиппин (87:81) и Италии (87:82).
Чемпионат мира 2023 года впервые проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Турнир стартовал 25 августа и продлится до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.
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