Таунс вместе с фанатами отпраздновал выход Доминиканской Республики в плей-офф ЧМ

Лидер сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс вместе с болельщиками отпраздновал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира — 2023.

Таунс вместе с фанатами празднует выход в плей-офф ЧМ:

Напомним, сегодня Доминиканская Республика обыграла Анголу (75:66) и заняла первое место в группе.

До этого команда одержала победы в матчах со сборными Филиппин (87:81) и Италии (87:82).

Чемпионат мира 2023 года впервые проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Турнир стартовал 25 августа и продлится до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.