«Он один из лучших в мире». Карл-Энтони Таунс — о тренере Доминиканской Республики

Лидер сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс отметил работу тренера Нестора Гарсии после выхода в плей-офф чемпионата мира — 2023.
«Я остаюсь при своём мнении: он один из лучших тренеров в мире. В НБА я общаюсь со многими замечательными тренерами, и для меня великий тренер — это тренер, который каждый день добивается от своих игроков максимума, приходя на работу с улыбкой на лице, независимо от ситуации и давления.
Всегда приятно, когда ты приходишь на тренировку и видишь своего тренера. Я думаю, что говорю от имени всех в раздевалке. Приятно работать с человеком, которого ты очень уважаешь и с которым тебе весело.
Когда мы не на площадке, мы все легко можем подойти к тренеру, поговорить с ним, посмеяться и пошутить, поговорить о баскетболе и не о баскетболе. Я думаю, именно это делает его таким особенным: он тренер не только в баскетболе, но и в жизни», — приводит слова Таунса Eurohoops.
- 29 августа 2023
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