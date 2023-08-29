«Не слушайте его, он не хочет играть». Тренер Франции резко высказался об Окобо в перерыве

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле сделал резкое заявление в адрес разыгрывающего команды Эли Окобо.

Во время тайм-аута в матче с Ливаном (85:79) Окобо что-то говорил Сильвену Франсиско, на что Колле сказал: «Не слушай его, он не хочет играть».

Стоит отметить, что французская сборная уступала в счёте до начала заключительной десятиминутки и едва не уступила в матче с аутсайдером группы H.

Напомним, позавчера французы сенсационно уступили в матче с Латвией, после чего потеряли все шансы на выход из группы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.