«Не слушайте его, он не хочет играть». Тренер Франции резко высказался об Окобо в перерыве
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Главный тренер сборной Франции Венсан Колле сделал резкое заявление в адрес разыгрывающего команды Эли Окобо.
Во время тайм-аута в матче с Ливаном (85:79) Окобо что-то говорил Сильвену Франсиско, на что Колле сказал: «Не слушай его, он не хочет играть».
Стоит отметить, что французская сборная уступала в счёте до начала заключительной десятиминутки и едва не уступила в матче с аутсайдером группы H.
Напомним, позавчера французы сенсационно уступили в матче с Латвией, после чего потеряли все шансы на выход из группы.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
Результат Франции:
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