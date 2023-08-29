«Вот настоящий MVP». Лука Дончич передал приз за матч с Грузией своему партнёру
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Лидер сборной Словении Лука Дончич отдал свой приз лучшему игроку матча с Грузией (88:67) своему товарищу по команде Якобу Чебашеку.
«Вот настоящий MVP», — подписал фотографию, выложенную в социальную сеть, Дончич.
Самым результативным игроком этой встречи стал как раз Лука Дончич, который записал в свой актив 34 очка и 10 подборов. В составе Грузии наилучшую результативность показал Сандро Мамукелашвили — 21 очко.
Словения после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в своём активе две победы. Грузия идёт второй — одна победа, одно поражение.
В заключительном матче группового этапа Словения встретится с Кабо-Верде. Грузия сыграет с Венесуэлой.
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