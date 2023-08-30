«Мяч только один». Чемпион НБА отреагировал на возможный переход Лилларда в «Майами»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Детройт Пистонс» (1989, 1990), «Чикаго Буллз» (1996) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000) Джон Салли высказался по поводу возможного перехода звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».
«Хит» вышли в финал НБА и без его помощи. И это не какая-нибудь там удача. Это Джимми Батлер поставил эту команду на спину и проделал весь путь до финала, насколько мог. Дэмьен Лиллард поменяет подход команды к подготовке к играм. Не забывайте, что баскетбольный мяч только один», — приводит слова Салли инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.
Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами».
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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