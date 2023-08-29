Тренер Бронни Джеймса: с ним всё в порядке, все надеются, что он вернётся на площадку

Главный тренер команды Университета Южной Калифорнии (USC) Энди Энфилд рассказал о восстановлении Бронни Джеймса, старшего сына звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Хорошо, что с ним всё в порядке, и сейчас он уже приступил к занятиям. Мы все любим его. Я думаю, все надеются, что Бронни вернётся на площадку. Нам просто нужно набраться терпения и ждать, пока он наберёт форму шаг за шагом.
Наша цель — поддерживать Бронни любым возможным способом в учёбе и спорте и быть терпеливыми в отношении того, как будут развиваться события после его возвращения. Он потрясающий баскетболист и играл очень хорошо до всей ситуации. Мы думаем, что в его игре есть большой потенциал и он может помочь нашей команде победить. Он из хорошей баскетбольной семьи, но это не стало ключевым фактором, когда мы приглашали его», — приводит слова Энфилда The Toronto Star.
- 29 августа 2023
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