Тренер Бронни Джеймса: с ним всё в порядке, все надеются, что он вернётся на площадку

Главный тренер команды Университета Южной Калифорнии (USC) Энди Энфилд рассказал о восстановлении Бронни Джеймса, старшего сына звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Хорошо, что с ним всё в порядке, и сейчас он уже приступил к занятиям. Мы все любим его. Я думаю, все надеются, что Бронни вернётся на площадку. Нам просто нужно набраться терпения и ждать, пока он наберёт форму шаг за шагом.

Наша цель — поддерживать Бронни любым возможным способом в учёбе и спорте и быть терпеливыми в отношении того, как будут развиваться события после его возвращения. Он потрясающий баскетболист и играл очень хорошо до всей ситуации. Мы думаем, что в его игре есть большой потенциал и он может помочь нашей команде победить. Он из хорошей баскетбольной семьи, но это не стало ключевым фактором, когда мы приглашали его», — приводит слова Энфилда The Toronto Star.