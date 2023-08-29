Вице-президент ЦСКА: поиски нового защитника продвигаются не очень хорошо, но время есть

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала подробности о поиске нового атакующего защитника для команды.

«Поиски атакующего защитника? Ищем. Пока, правда, продвигаются они не очень хорошо. Но думаем, у нас есть некий запас времени — до Нового года. Мы, конечно, надеемся, что найдём его быстрее, но если что, то это будет нашим дедлайном.

Приоритет на эту позицию отдаётся нашим игрокам? Мы ищем легионера.

Баскетболиста с опытом игры в Евролиге? Необязательно. Нам просто нужен защитник с определёнными параметрами и умениями. Мы думаем, что всё‑таки некоторые игроки захотят посмотреть на Европу, кто‑то ещё ждёт того, чтобы попасть в команду НБА, проходят кэмпы, находятся в командах G‑Лиги и надеются, что их подпишут в НБА. Но если они поймут, что шансов у них немного, то придут. У нас есть на примете несколько кандидатов…

Вот, например, в прошлом сезоне в феврале мы взяли Кейкока. Считаем, что это была хорошая находка. Он не был на слуху, но теперь он в команде Евролиги», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».